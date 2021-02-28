Спортивный комментатор Гусев рассказал об атаке мошенников на свою семью

Спортивный комментатор Виктор Гусев заявил об атаке мошенников на свою семью. По его словам, их жертвой стала его теща. Злоумышленники якобы представились сотрудниками Следственного комитета и уговорили женщину продать им квартиру на время операции по поимке черных риелторов. Предполагаемых преступников, говорили они, должны арестованы во время передачи денег, которые пока поступят в СК как улика. Пенсионерку уговаривали целый месяц и, наконец, добились желаемого. Гусев уверяет, что его теще передали поддельные документы с печатями и исчезли после получения денег.

«Квартира продана и деньги за нее переданы "следователям". Они еще имели наглость позвонить пожилому человеку через несколько дней и поздравить от имени "руководства Следственного комитета" с успешно проведенной операцией. Затем их телефон замолчал навсегда. Маму моей прекрасной жены, бабушку трех моих детей, ветерана Байконура, по закону теперь должны выселить из ее единственной квартиры», - написал Гусев на своей странице в Facebook.

Семья комментатора обратилась за помощью в правоохранительные органы и прокуратуру. Гусев рассчитывает на помощь сотрудников полиции и просит своих подписчиков внимательнее относиться к пожилым родственникам, чтобы они не стали жертвами мошенников.