Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спортивный комментатор Гусев рассказал об атаке мошенников на свою семью

Ян Брацкий
21:06 28.02.2021
Злоумышленники, представившись сотрудниками СКР, уговорили тещу комментатора продать квартиру для поимки преступников, а деньги передать им в качестве улики.
Спортивный комментатор Гусев рассказал об атаке мошенников на свою семью
© Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
Читайте нас на:

Спортивный комментатор Виктор Гусев заявил об атаке мошенников на свою семью. По его словам, их жертвой стала его теща. Злоумышленники якобы представились сотрудниками Следственного комитета и уговорили женщину продать им квартиру на время операции по поимке черных риелторов. Предполагаемых преступников, говорили они, должны арестованы во время передачи денег, которые пока поступят в СК как улика. Пенсионерку уговаривали целый месяц и, наконец, добились желаемого. Гусев уверяет, что его теще передали поддельные документы с печатями и исчезли после получения денег.

«Квартира продана и деньги за нее переданы "следователям". Они еще имели наглость позвонить пожилому человеку через несколько дней и поздравить от имени "руководства Следственного комитета" с успешно проведенной операцией. Затем их телефон замолчал навсегда. Маму моей прекрасной жены, бабушку трех моих детей, ветерана Байконура, по закону теперь должны выселить из ее единственной квартиры», - написал Гусев на своей странице в Facebook.

Семья комментатора обратилась за помощью в правоохранительные органы и прокуратуру. Гусев рассчитывает на помощь сотрудников полиции и просит своих подписчиков внимательнее относиться к пожилым родственникам, чтобы они не стали жертвами мошенников.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:03 Армия
Видео
Исторический визит: опубликованы кадры захода фрегата «Адмирал Григорович» в Порт-Судан
19:16 Эксклюзив
Видео
Мать пострадавшего при обрушении аттракциона ребенка рассказала подробности ЧП
18:35 В стране и мире
Видео
Опубликованы первые кадры с места обрыва детского аттракциона на востоке Москвы
16:20 В стране и мире
Власти Германии объяснили невозможность отказа от «Северного потока - 2»
16:02 Спорт
Лыжники Большунов и Ретивых заняли третье место в командном спринте на ЧМ
Популярное
Популярное
Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля
Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди
Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду «Ворониных»
Видео
Все против всех: чемпионат по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой
Назван витамин, дефицит которого усложняет течение коронавируса
Видео
От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.