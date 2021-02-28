Борьба за права или инструмент политического давления: почему Байден разрешил трансгендерам служить в армии США

Когда сменяется президент, жизнь в Америке обычно продолжает течь в прежнем русле. Но в этот раз все получилось совсем иначе. Решения новой администрации Белого дома поражают даже самих американцев. Так получилось и с указом, который возвращает право трансгендерных людей служить в армии США. Это правило пытался ввести еще Барак Обама, однако тогда разгорелся громкий скандал - американские военные требовали перестать ставить эксперименты над армией и переключиться на более насущные проблемы. Трамп к возмущенным голосам прислушался и службу трансгендеров запретил. Но вот -новый президент, и новый акт этой драматической истории. Чтобы в этот раз все получилось создали даже подробную инструкцию для внутреннего пользования военных США.

Методичка для военнослужащих американской армии, поясняющая как следует себя вести, если вы служите бок и бок с человеком, сменившим пол, насчитывает аж 72 страницы. Здесь есть, в том числе, подробные описания быта, вплоть до порядка расположения шторок в душевых. Но главное - описаны вполне конкретные примеры ситуаций, которые могут произойти в военной части, где служит трансгендер.

Старший офицер Тони Джетрис сейчас совершает гендерный переход, чтобы стать Таней. Офицер на полпути в графике гендерного перехода, согласованном с его военным поставщиком медицинских услуг. Офицер принимает феминизирующий гормон. Он знает, что должен соответствовать мужским стандартам до конца перехода, но Тони становится все сложнее выполнять мужские нормативы физической подготовки. Однако на следующие несколько месяцев запланированы ряд важных учений, и это создает трудности для перехода Тони.

Трудности перехода Тони в состояние Тани - самый безобидный пример. «Звезда»выбрала несколько отрывков и попросила американцев рассказать, как они относятся к методичке Белого Дома. Наш первый собеседник - Джонатан Альберт. Он 10 лет прослужил в морской пехоте США.

Джонатана, как опытного пехотинца, удивили не только сценарии проблемных ситуаций с участием трансгендеров, но и то, какой небывалый уровень комфорта обещают в американской армии людям сменившим пол.

«Из моего опыта, а я был морпехом 10 лет: если вы в боевых условиях, у вас, вполне возможно, не будет душевых совсем. Вы просто в поле. Господи Боже! Многие вещи и правила сильно поменялись за последние 20 лет в отношении равенства полов, в отношении того, чтобы все чувствовали себя комфортно, заботы о других. Но армия для войны! Мы здесь для того, чтобы бороться и воевать. Вообще, если у тебя мужские гениталии, ты идешь в мужской туалет, если женские - ты идешь в женский. Вот что я думаю. Это не зависит от твоего гормонального курса или самоидентификация. Особенно, в армии», - высказал свою точку зрения Джонатан Альберт.

Тедди Россел - американец, переехавший в Россию. Штаты он покинул из-за идеологических разногласий. В Москве открыл мужскую парикмахерскую и теперь чувствует себя гораздо комфортнее. «Звезда» показали Тедди еще один отрывок из методички Байдена. В нем, в том числе, рассказывается о том, как сержант Рич сообщает своему командиру, что до службы в армии он жил как женщина. Он просит называться Мина; пользоваться женской ванной; сдавать женские физически нормативы, носить женскую форму и изменить его пол в официальном военном деле.

«Что я думаю по этому поводу? Я думаю, что этот парень психически больной. Он не должен носить форму армии США, он должен быть в дурдоме. Я думаю, это просто смешно, что американское государство создает комфортные условия для того, чтобы психически больные люди приходили служить в армию», - сказал в ответ Тедди Россел.

Такие новости с Родины его не удивили. Тедди рассказывает, что годами американцам внушали, что все худшее якобы в Советском Союзе. И за этими лозунгами очень сложно было разглядеть собственные проблемы. Но в итоге именно такие вещи и вынудили его покинуть родину.

«Потомки поколения наших дедов в Америке все становятся геями, трансгендерами, дегенератами. А потомки великих советских воинов - нормальные русские люди. Не геи, не дегенераты, достаточно традиционные люди. Если американская система была настолько лучше советской, то посмотрите на Америку наших дней - это вырождение. И посмотрите на Россию. Я не говорю, что тут все идеально, но это совсем не то, что творится в Америке», - подчеркнул Россел.

Некоторые ситуации, описанные в методичке Байдена, ставят американское командование в тупик. На практике разрешить все эти задачки и никого не обидеть – невозможно. А значит любого можно объявить нетолерантным. Политологи предупреждают, что таким образом либеральные политики могут получить рычаг давления на любого высокопоставленного офицера.

«Мы говорим о могущественном оружии контроля. Администрация Байдена может пойти к любому генералу, который дружественно настроен к Трампу и сказать: “О, ты не поддерживаешь права трансгендеров! О, ты не прогрессивный, ты не либерал! Пока-пока, ты уволен!". Это не имеет ничего общего с правами трансгендеров. Это инструмент политического влияния», - объяснил политолог Джон Вароли.

И армия - не последняя мишень либеральной мысли. Трансгендерам в США теперь доступны и спортивные соревнования на юношеском уровне. Соответствующий приказ уже утвержден администрацией Байдена. То есть, если условный мужчина-атлет Джим объявит, что он теперь Джейн - он сможет принять участие в женских соревнованиях и предсказуемо собрать все золотые медали. Еще в 2019 году такая ситуация была шуткой из популярного комедийного мультсериала «Южный парк».

Два года назад это казалось действительно смешным и маловероятным. Но теперь в шутке слишком много правды. Согласно свежему опросу социологов, каждый шестой американец относит себя к ЛГБТ сообществу. Быть меньшинством становится все удобнее, так что неудивительно, что меньшинство растет. Действительно, сложно представить, что кто-то откажется от отдельной душевой в армии или от преимущества в спортивном состязании.

Но допустимо ли превращать важнейшие институты страны в площадку для грандиозного социального эксперимента? Этот вопрос до сих пор остается открытым для многих американцев.