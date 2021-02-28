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Эхо Карабаха: как внутриполитический кризис раскалывает Армению

Игорь Балдин
20:39 28.02.2021
Третий день на центральных улицах Еревана не стихают протесты, сторонники и противники действующей власти выдвигают прямо противоположные требования.
Эхо Карабаха: как внутриполитический кризис раскалывает Армению
© Фото: ТРК "Звезда"
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На этой неделе в Армении разразился новый политический кризис. Казалось, что после урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе ситуация должна успокоиться - но нет. Оппозиция и военные не могут простить премьеру Николу Пашиняну потери Карабаха. В четверг ситуация резко накалилась. Генштаб Армении потребовал отставки Никола Пашиняна и его правительства. Руководство страны обвинили в неспособности «принимать адекватные решения в этой кризисной ситуации».

Чтобы весь генералитет так консолидировано выступил с призывом к отставке руководства страны - в  истории Армении такое происходит впервые. Пашинян в свою очередь, расценил действия Генштаба, как попытку военного переворота. Чем закончится нынешнее обострение - пока не ясно. На данный момент переговоры между сторонами продолжаются. В центре Еревана оппозиция разбила палаточный городок, не стихают акции протеста, на улицах звучат требования отставки.

Но вот превратности судьбы. Никол Пашинян тоже пришел к власти не самым мирным способом. В 2018 году, он, при поддержке Запада, возглавил в Армении так называемую «Персиковую революцию» и после нескольких недель протестов, действовавший тогда президент Серж Саргсян был вынужден уйти в отставку. В ЕС тогда это назвали идеологической победой. Мол, пришло время освободиться от прошлого, и как хорошо, что к власти пришли новые лица.

По улицам Еревана несколько дней подряд разносится свист, многотысячная толпа идет по центральному проспекту Баграмяна, размахивая национальными флагами. Уже третьи сутки центр города парализован. У тех, кто выходит на митинг, требование одно: отправить в отставку правительство во главе с Николом Пашиняном.

Первые протесты в Армении вспыхнули еще в ноябре после окончания войны в Нагорном Карабахе. Ее результат разочаровал всю страну. И именно тогда возникло и с каждым днем стало все больше нарастать напряжение между военначальниками и правительством. Никола Пашиняна обвинили в провале переговоров с Азербайджаном и в том, что он довел ситуацию вокруг спорных территорий до точки невозврата. В итоге на неделе сорок генералов и полковников поставили премьеру жесткий ультиматум.

«Премьер-министр Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной ситуации. Вооруженные силы долгое время терпели атаки, однако все имеет свои границы. Мы требуем отставки премьер-министра и всего правительства Армении», - говорится в заявлении военных.

Пашинян в долгу не остался и в тот же день приказал отправить руководителя генерального штаба в отставку. Такого в истории Армении не было еще никогда. По сути, руководство армии выступило против правительства, поддержало оппозицию и пошло ва-банк. Страну раскололо надвое: на площадях Еревана одновременно проходят митинги сторонников и противников Пашиняна. Сам премьер выходит на улицу с мегафоном в руках. Рядом с Пашиняном выступает его сын Ашот. Он был добровольцем во время войны в Нагорном Карабахе и это своеобразный посыл противникам премьера.

«Я стал премьер-министром республики Армения не добровольно. Народ так решил. И народ должен решать вопрос о моем смещении. Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня. Пусть расстреляет меня на площади», - заявил на митинге Пашинян.

Приказ об отставке руководителя Генштаба, подписанный премьером Пашиняном, так и не вступил в силу. Он недействителен без подписи президента - Саркисяна, а тот проводит встречу с главой генерального штаба и принимает сторону военных. Пашинян получает неподписанный документ и вновь отправляет его Саркисяну. Начинается политический пин-понг, а республика фактически оказывается в ситуации двоевластия.

«В Армении продолжается глубокий внутренний кризис, который, конечно, связан с поражением Армении в военных действиях, с невыгодными для Армении условиями прекращения военных действий, с тем, что в Армении считают результатом некомпетентного, неспособного правительства Никола Пашиняна. Никол Пашинян при этом не принимает упреков в свой адрес и рассчитывает каким-то образом пересидеть эти протесты», - считает член комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Кто кого пересидит пока неясно. Оппозиция настроена серьезно. У здания парламента протестующие возводят палаточный городок.

«Президент поступил как настоящий государственный деятель. Хвала ему и честь. Он этим не допустил распад нашей страны», - отметил один из демонстрантов.

У Пашиняна и без того сложные отношения с армией и всем силовым блоком, а тут он еще и подлил масла в огонь. В очередной раз пытаясь оправдаться за поражение в войне за Нагорный Карабах заявив, что комплексы «Искандер», находящиеся на вооружении в Армении, не стреляли в период военных действий.  

Ереван, действительно, закупал у Москвы «Искандеры», еще в 2016 году. Но по данным и армянского Генштаба, и российского министерства обороны в боевых действиях в Нагорном Карабахе эти ракетные комплексы никто не использовал.

«По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным, в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армения. Судя по всему, премьер-министра Республики Армении, господина Никола Пашиняна ввели в заблуждение, вследствие чего он использовал неточную информацию. Оперативно-тактический ракетный комплекс 9К720-Э ("Искандер-Э") испытывался и многократно успешно применялся в боевых условиях в Сирийской Арабской Республике против международных террористических группировок. Это дает нам полное основание утверждать, что производимый в России ракетный комплекс 9К720-Э "Искандер-Э" является лучшим в мире в своем классе», - подтвердил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Ирония в том, что апреле 2018 года Пашинян пришел к власти на волне протеста. В стране многие были недовольны бедностью, разгулом коррупции. Тогда мятежный депутат Пашинян возглавил антиправительственные митинги и отстранил  Сержа Саргсяна от власти. Сейчас же уличные протесты обернулись против  самого премьера.

К новому армянскому лидеру тогда были очень комплиментарны в США и ЕС. Интересно, что сейчас, когда на улицах снова демократия и протесты, в Вашингтоне спешат встать на сторону уже не улиц, как два года назад, а действующей власти - Пашиняна. В Госдепартаменте официально обратились к армянским военным с предупреждением.

«Мы призываем все партии прекратить противостояние, чтобы избежать вспышки насилия. И мы напоминаем Армении о демократических принципах: Вооруженные силы не должны вмешиваться во внутриполитические дела», - заявила официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Для США этот регион очень важен. Рядом границы России, в Гюмри расположена наша военная база, плюс, Армения является членом ОДКБ. Конечно, многие в американском истеблишменте не скрывают своего интереса к этой закавказской республике. Недаром американское посольство в Ереване занимает целый квартал и на протяжении многих лет в столице работают фонды Сороса. Руководители и выходцы из этих фондов сейчас занимают серьезные посты в местном парламенте. То есть в армянских властных кругах есть американское лобби, а значит – возможность раскачивать лодку в свою сторону. Что в Вашингтоне постоянно и пытаются делать.

На неделе из Госдепа пришла еще одна новость. Там планируют нанять специалиста, который будет контролировать реализацию американской программы по содействию правоохранительным органам Армении. Этот специалист должен - цитата - «продвигать политический курс правительства Соединенных Штатов в республике».

«Поэтому США делают все. У них одно из самых больших посольств в мире - в Ереване. Когда едешь вдоль забора, думаешь, когда же оно кончится. Потому что длительная там работа идет соросовских структур США и Великобритании, чтобы Россию вытолкнуть оттуда», - объяснил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.

Однако, когда в Нагорном Карабахе грянула война, руку помощи Армении протянули не США, а Россия. Во многом благодаря нашим миротворцам там  не гремят выстрелы. Вот и сейчас, когда начались многотысячные протесты, Никол Пашинян первым делом  позвонил Владимиру Путину. Подробности этого разговора не разглашают. Известно лишь, что российский президент призвал обе стороны конфликта к максимальной сдержанности. Очередной пожар в Армении, а значит и на Кавказе, не нужен ни нашей стране, ни нашим соседям.

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