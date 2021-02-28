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Восемь автомобилей перекрыли Варшавское шоссе в Москве

Ян Брацкий
20:21 28.02.2021
Автомобили ехали задним ходом, резко перестраивались, а после их водители полностью перекрыли движение.
Восемь автомобилей перекрыли Варшавское шоссе в Москве
© Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
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Водители нескольких автомобилей перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве. По сообщению столичного департамента автотранспорта, машины опасно маневрировали, мешали другим участникам дорожного движения, создавали потенциально опасную ситуацию на дороге.

«В 15:30 на Варшавском шоссе, 95 с2, несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные маневры - ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. ЦОДД выявил марки и номера авто нарушителей», - приводит РИА Новости текст сообщения.

По данным властей, речь идет о восьми машинах, среди которых были элитные внедорожники. Все материалы по данному делу эксперты ЦОДД обещали передать в московскую ГИБДД. Водителей-нарушителей ждет наказание вплоть до уголовного, уточнили в ведомстве.

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