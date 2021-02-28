На Таганско-Краснопресненской линии метро Москвы произошел сбой в движении поездов

На Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена нет движения на участке от «Октябрьского поля» до «Полежаевской». Об этом информирует Департамент транспорта российской столицы.

По данным ведомства, сбой в работе магистрали произошел по техническим причинам. Отмечается, что в обратном направлении движение есть, но с увеличенными интервалами.

«Прилагаем все усилия для восстановления движения на участке», - отметили в Дептрансе.

В ведомстве попросили пассажиров пользоваться для проезда МЦК, МЦД и наземным транспортом.

Несколькими днями ранее полиция временно закрыла для передвижения пассажиров станцию «Славянский бульвар» Арбатско-Покровской линии метро. Причиной инцидента стало неадекватное поведение пьяного пассажира, который угрожал взорвать гранату на перроне.