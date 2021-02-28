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В Красноярске произошел крупный пожар на автомойке: видео

Роман Захаров
19:48 28.02.2021
Согласно предварительным данным, площадь возгорания составляет 450 квадратных метров.
В Красноярске произошел крупный пожар на автомойке: видео
© Фото: 007, youtube
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Крупный пожар произошел на автомойке, расположенной на улице Свердловской в Красноярске. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону.

По предварительным данным экстренного ведомства, площадь возгорания составляет 450 квадратных метров. К настоящему моменту пламя удалось локализовать. На месте работают восемь единиц спецтехники и 30 человек.

Как пишут местные СМИ со ссылкой на очевидцев, из горящей постройки доносятся хлопки. О пострадавших к настоящему моменту информации не поступало.

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