Двое детей погибли провалившись под лед в Саратовской области

Двое детей провалились под лед и утонули в городе Вольске в Саратовской области. Группа детей гуляла по берегу Волги и двое из них оказались на тонком льду.

«По предварительным данным, 28 февраля 2021 года, компания из пяти малолетних детей прогуливались вдоль реки Волга в городе Вольске. На удалении около 400 метров от Набережной имени Злобина 6-летний мальчик вышел на лед и провалился. Ему на помощь бросился 11-летний брат и попытался помочь выбраться. Однако толщина ледяного покрова не выдержала веса детей, оба оказались в воде. Находившиеся на берегу приятели бросились за помощью», - проводятся подробности трагедии на официальном сайте Следственного комитета России.

Сейчас спасатели ищут тела погибших. Следователи СК проводят осмотр места происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося.