Армянские радикалы проводят факельное шествие в центре Еревана: видео

В центре Еревана проходит факельное шествие, организованное радикальным движением «Сасна црер». Участники мероприятия требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна и возвращения Нагорного Карабаха под контроль Армении.

Митинг радикалов стартовал одновременно с концертом оппозиции, который проходит возле парламента. С наступлением темноты радикалы взяли в руки факелы и отправились в шествие по центру столицы.

Мероприятие охраняют сотрудники полиции. В ход шествия стражи порядка не вмешиваются. О чрезвычайных ситуациях во время акции пока информации не поступало.