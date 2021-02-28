Неудобная правда государственной тайны: почему США не рассекретили все документы об убийстве Кеннеди

Историю об убийстве президента США Джона Кеннеди знает каждый американец. Однако, спустя более чем полвека, она обросла новыми подробностями, способными перевернуть ее с ног на голову.

Уже успевшая наделать много шума книга бывшего директора ЦРУ Роберта Вулси рассказывает, что ответственность за убийство американского лидера несет советский генсек Никита Хрушев. По утверждению автора, далласский стрелок работал на Кремль и КГБ.

«Ли Харви Освальд был агентом КГБ, которому советский лидер Никита Хрущев лично дал указание убить президента Кеннеди. Вскоре после этого Советы изменили свое мнение и Освальду велели отказаться от этого плана. Но Освальд, питая слепую любовь ко всему советскому, не подчинился», - пишет автор.

Книга получила название «Операция "Дракон": тайная война Кремля против Америки изнутри». Автору, по его словам, удалось понять закодированный смысл отчета комиссии Уоррена, расследовавшей убийство Кеннеди. Буквально прочесть между строк то, что члены комиссии побоялись написать прямым текстом: человек, которого считают убийцей Джона Кеннеди, был послушной марионеткой Хрущева.

Если участие Хрущева в убийстве Кеннеди упоминается в книге Вулси впервые, версия, что Ли Харви Освальд был советским агентом всплыла в американской прессе, как только стало известно, что главный подозреваемый с детства называл себя марксистом, учил русский язык и почти три года прожил в Советском Союзе. Авторы книги «Операция "Дракон"» развивают эту теорию ранее неизвестными фактами. Якобы Освальда завербовали еще во время его службы в морской пехоте в Японии. Правда, это противоречит дальнейшему развитию событий. Мечтавший оказаться в Советском Союзе Освальд на последние деньги купил туристическую путевку в Москву из Хельсинки и прибыл на Ленинградский вокзал за два дня до своего 20-летия. Но в Москве в 1959 году его, похоже, никто не ждал.

Освальд поселился в отеле, который тогда назывался «Берлин» и располагался недалеко от Красной площади. Но Бывший морской пехотинец не собирался смотреть достопримечательности. Он сразу же передал через представителей «Интуриста» письмо в верховный совет СССР с просьбой предоставить ему гражданство.

Но паспорт ему не дали. В последний день действия визы Освальда предупредили, что ему нужно покинуть страну. А так как денег на обратный билет у него не было, место в купе поезда Москва-Хельсинки ему забронировали за счет государства.

Чтобы не оказаться на вокзале, Освальд инсценировал попытку самоубийства прямо в гостиничном номере. Его положили в Боткинскую больницу. После выписки, прежде чем вновь зашла речь о депортации, американец предпринял еще кое что, чтобы остаться в Москве.

Тридцать первого октября 1959 года Освальд пришел в посольство США в Москве и заявил, что намерен отказаться от американского гражданства. Это была суббота. Ему сказали, что в выходной день никто его гражданства лишить не может, попросили прийти в понедельник. Освальд оставил в здании дипмиссии свой американский паспорт и вышел на улицу больше не имея на руках документов, удостоверяющих его личность.

Через две недели Освальду выдали советское удостоверение лица без гражданства. И отправили не в разведшколу при КГБ, а в Минск, попробовать на вкус жизнь советского рабочего. Через пару лет жизнь в Минске наскучила Освальду. Но к тому моменту он уже успел жениться на советской девушке. В США вернулся вместе с ней. У них родились двое детей. Сам Освальд до дня, когда погиб Кеннеди, прожил в Америке около года. Это факты, за которые и зацепился Роберт Вулси, чтобы построить свою теорию. В его изложении - Освальд в Америке встречался со связными из КГБ. И все это время он якобы ждал возможности убить Кеннеди. Двадцать второго ноября 1963 года президент был застрелен во время предвыборного визита в Даллас.

Освальда задержали как вероятного исполнителя преступления. Через два дня его убили. Момент выстрела попал в прямой телеэфир. Стрелявший - владелец ночного клуба Джек Руби. Вероятно, он был связан с мафией. И, вероятно, уже знал, что болен: неизлечимая стадия рака. Умер в заключении, мотивы своего поступка должным образом не объяснил. Цепочка, которая могла бы привести от Освальда к другим участникам заговора, на этом оборвалась. Однако люди, знавшие Освальда в его советский период, не верят, что он вообще мог на такое пойти. Председатель Верховного совета Белоруссии Станислав Шушкевич в далеком 1959 году работал инженером на заводе. По вечерам преподавал Освальду русский язык.

«Я пришел к очень однозначному выводу, это очень маловероятно, что это сделал Ли Харви Освальд. Мне никогда в голову не могла прийти мысль, что он будет с винтовкой что-то делать. Он производил впечатление старательного ученика, но никак ни человека, который способен на такие поступки», - рассказываем сейчас Шушкевич.

В причастность советского генсека к убийству Кеннеди не верят и члены семьи Никиты Хрущева. Да, за год до убийства в Далласе мир действительно был на пороге ядерной катастрофы во время Карибского кризиса. Но именно тогда удалось наладить диалог и советский лидер проникся симпатией к своему американскому визави.

«Никита Сергеевич может и был взбалмошным человеком, но он был не дурак. Хитрый, ловкий, все что угодно, но он не был дураком… Во вторых, после Карибского кризиса он стал очень уважать Джона Кеннеди. Так что его личное вмешательство - я в это не верю», - говорит корреспондент ТАСС в США в 1976-1982 годах, дальний родственник Никиты Хрущева Игорь Макурин.

Даже комиссия Уоррена, представившая доклад менее чем через год после убийства Кеннеди, не нашла следов советского вмешательства. А в расследовании ФБР от 1975 года заказчиками убийства президента названы главари техасской игорной мафии. Но эти сведения новый хит американской шпионской литературы попросту игнорирует. Автор Роберт Вулси - карьерный дипломат, специалист по России. С поста директора ЦРУ ему пришлось уйти после того как в его ведомстве обнаружили российского агента. С тех пор Вулси во всех комментариях говорит одно и то же: во всем виноваты русские.

Долгое время на одержимость Вулси «происками» КГБ никто не обращал внимания. Но теперь его точка зрения попала в тренд.

«В свое время он бы себе таких высказываний не позволил вообще. Особенно в бытность директором ЦРУ - подумали бы, что он не в себе. Но сейчас прошло время, когда можно говорить о СССР и о России все, что заблагорассудится», - уверен историк Николай Долгополов.

На фоне сегодняшних отношений двух стран слова Вулси о том, что русские десятилетиями вмешиваются в американскую политику - уже не идея фикс отставного разведчика, а практически официальная точка зрения Вашингтона. Но в Белом доме, видимо, решили пойти дальше и скорректировать заодно позицию по убийству Кеннеди.

«Мы должны понимать, что нас втягивают в историю 60-летней давности с проблемой о том, кто стоял, где стоял, кто стрелял. Может возникнуть ситуация, при которой мы вновь окажемся вовлеченными во все это расследование. Начало этой возни не случайно связано с приходом администрации Байдена, которая готова обвинить Россию в происках и деяниях , которые направлены на подрыв институтов американской демократии», - считает главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Как раз на этой неделе с новой силой разгорелся скандал с российским «влиянием» на американские выборы. ФБР объявило в розыск 13 россиян, которых обвиняют во вмешательстве в выборы президента, на которых победил Дональд Трамп. А ведь существует еще целый ряд пока неофициальных обвинений.

Например, что российские спецслужбы якобы могут стоять и за организацией штурма Капитолия. Внедрить в умы американцев эти мысли не так и сложно. Российское вмешательство - одна из любимых тем в американских СМИ.

Вдобавок к уже существующим появляются все новые городские легенды. То голливудские звезды как по команде начинают опровергать самоубийство Джеффри Эпштейна, которого признали виновным в сексуальных домогательствах и торговле детьми. Якобы свести счеты с жизнью 66-летнему миллиардеру помогли русские агенты, чтобы он не обнародовал компромат о связях влиятельных американских политиков с Россией. А несколько лет назад бывший офицер ЦРУ признался, что это он помог отправиться на тот свет Мэрилин Монро. Потому что актриса, у которой был роман с Джоном Кеннеди, тоже являлась агентом Кремля.

«Они обвиняли нас в покушении на Папу Римского. Было покушение, совершенное турком, они писали, что это сделала советская разведка. Что только нам не приписывали, Господи. И Солженицина мы "травили", и Войновича "травили". Конечно, вырос целый класс в Америке, который верит во все это, и с этим надо считаться, с этим надо бороться, это жизнь», - рассказал писатель, советский разведчик Михаил Любимов.

Самим американцам, похоже, до сих пор есть что скрывать в истории с убийством Кеннеди. Три года назад - по истечении срока давности - должны были опубликовать абсолютно все материалы этого дела. В открытый доступ поступили почти 3000 файлов. Но это далеко не все. Часть документов так и оставили под грифом секретности. Возможно, потому что у этой истории пока должен быть открытый финал. Который позволит назначать виновных каждый раз, когда в Вашингтоне меняется политический ветер.