Количество пострадавших при обрыве детского аттракциона на востоке Москвы выросло до трех

Число пострадавших на сорвавшемся в московском ТРЦ аттракционе увеличилось до трех. Помощь врачей потребовалась шестилетней девочке и мальчикам семи и четырех лет. Сообщается, что травмы несерьезные. Дети отделались шишками и царапинами. Сотрудники игровой зоны проверяют аттракцион для установления причины случившегося.

«Сегодня произошел случай небольшой, сейчас разбираемся. Как я знаю, мальчик головой ударился, у него небольшая шишка и все. Ему лет пять, точно возраст не знает. Насколько я знаю, там еще было двое детей, у них небольшие царапинки на ушах и все», - цитирует РИА Новости слова одного из сотрудников ТРЦ.

Известно, что оборвавшийся аттракцион был установлен относительно недавно и до сих пор находился в исправном состоянии. Сотрудники прокуратуры, которые занимаются расследованием инцидента, проводят свою проверку.