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Опубликованы первые кадры с места обрыва детского аттракциона на востоке Москвы

Ян Брацкий
18:35 28.02.2021
В момент ЧП на аттракционе катались сразу несколько детей, информация об их состоянии уточняется.
© Видео: Взгляд Росссии, ВК © Фото: Прокуратура Москвы
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Опубликованы первые кадры с места происшествия в торговом центре на востоке Москвы, где ребенок пострадал в результате обрыва аттракциона.

© Прокуратура Москвы

Инцидент произошел днем 28 февраля. В это время в игровой зоне находилось множество детей. О состоянии пострадавшего и других несовершеннолетних не сообщается.

© Прокуратура Москвы

Прокуратура приступила к проверке случившегося. По ее итогам буду приняты процессуальные решения в отношении ответственных лиц.

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