Опубликованы первые кадры с места обрыва детского аттракциона на востоке Москвы
В момент ЧП на аттракционе катались сразу несколько детей, информация об их состоянии уточняется.
© Видео: Взгляд Росссии, ВК © Фото: Прокуратура Москвы
Опубликованы первые кадры с места происшествия в торговом центре на востоке Москвы, где ребенок пострадал в результате обрыва аттракциона.
Инцидент произошел днем 28 февраля. В это время в игровой зоне находилось множество детей. О состоянии пострадавшего и других несовершеннолетних не сообщается.
Прокуратура приступила к проверке случившегося. По ее итогам буду приняты процессуальные решения в отношении ответственных лиц.