Опубликованы первые кадры с места обрыва детского аттракциона на востоке Москвы

Опубликованы первые кадры с места происшествия в торговом центре на востоке Москвы, где ребенок пострадал в результате обрыва аттракциона.

© Прокуратура Москвы

Инцидент произошел днем 28 февраля. В это время в игровой зоне находилось множество детей. О состоянии пострадавшего и других несовершеннолетних не сообщается.

© Прокуратура Москвы

Прокуратура приступила к проверке случившегося. По ее итогам буду приняты процессуальные решения в отношении ответственных лиц.