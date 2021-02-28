Ребенок пострадал при обрыве аттракциона в ТРЦ на востоке Москвы

При обрыве аттракциона в торгово-развлекательном центре на востоке Москвы пострадал ребенок. Столичная прокуратура приступила к проверке инцидента в детской игровой зоне. ЧП произошло в округе Перово. В этот момент на аттракционе катались сразу несколько детей, информации об их состоянии не поступало.

«По предварительной информации, днем, 28 февраля, в торговом центре, который расположен в районе Перово, в детской игровой зоне оборвался аттракцион. Пострадал несовершеннолетний. Сведения о состоянии других детей уточняются. В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут уставлены причины и условия произошедшего, а также дана оценка исполнению ответственными лицами требований федерального законодательства о несовершеннолетних, в том числе безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения», - заявила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

На место происшествия оперативно прибыли медики, пострадавшему ребенку оказали помощь. О тяжести его травм не сообщается. По результатам проверки прокуратуры будет принято дальнейшее решение в отношении ответственных лиц.