Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации

Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан ответила на сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после прививки от коронавируса.

«Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем», — рассказала супруга артиста телеканалу НТВ.

Как рассказала Луппиан, в данный момент актер чувствует себя хорошо: он занимается на спортивной дорожке.

В конце февраля Михаил Боярский был госпитализирован в больницу № 122 Санкт-Петербурга. Как передавали СМИ, у артиста наблюдалась высокая температура и слабость, однако тест на COVID-19 оказался отрицательным. По истечении нескольких дней актера выписали из медицинского учреждения.