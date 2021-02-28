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Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации

Анна Назайкина
17:01 28.02.2021
По словам Ларисы Луппиан, в данный момент артист чувствует себя хорошо.
Жена Боярского ответила на слухи о госпитализации мужа из-за вакцинации
© Фото: mihail_boyarsky, VK
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Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан ответила на сообщения СМИ о том, что ее супруг попал в больницу после прививки от коронавируса.

«Его госпитализация не связана с прививкой. Есть какое-то воспаление. Мы следим за его здоровьем», —  рассказала супруга артиста телеканалу НТВ.

Как рассказала Луппиан, в данный момент актер чувствует себя хорошо: он занимается на спортивной дорожке.

В конце февраля Михаил Боярский был госпитализирован в больницу № 122 Санкт-Петербурга. Как передавали СМИ, у артиста наблюдалась высокая температура и слабость, однако тест на COVID-19 оказался отрицательным. По истечении нескольких дней актера выписали из медицинского учреждения.

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