Синоптик пообещал москвичам неустойчивую погоду 8 марта

Погода в столичном регионе не порадует прекрасную половину человечества солнцем и теплом 8 марта. Такой неутешительный прогноз в беседе со «Звездой» озвучил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, погода будет напоминать температурные качели и слишком часто меняться.

«Март, как и положено месяцу переходного периода, будет сопровождаться неустойчивой и резко меняющейся погодой. Сначала столичный регион попадет в теплую часть циклона и жители получат небольшой мокрый снег с дождем и с температурой до +5 градусов. Потом Москва окажется под влиянием небольшого гребня повышенного атмосферного давления с холодным воздухом и мы получим сильную гололедицу, небольшой снег и температуру в пределах -4 градусов», - отметил Леус.

Генеральная репетиция погоды в праздничный день состоится уже на следующей неделе, пояснил он. Теплый и холодный атмосферные фронты поочередно сменят друг друга несколько раз.

«Очень разные погоды. Как и положено климату марта, восьмого числа будет зимняя погода. Она будет облачной с неустойчивыми прояснениями, ветреная и немного теплее нормы при отрицательных температурах до -3 градусов», - констатировал синоптик.

Ранее Михаил Леус предупредил москвичей о последствиях резкого потепления. С его слов, утоптанный и в изобилии выпавший ранее снег, полностью не растает, а покроется тонкой пленкой воды. Она будет периодически замерзать и передвигаться по дорогам и тротуарам станет сложно.