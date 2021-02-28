Лавров призвал Совет Европы обратить внимание на дискриминацию русских в Прибалтике и на Украине

Дальнейшее будущее Совета Европы (СЕ) зависит от того, сможет ли он сохранить самостоятельность и не действовать в рамках блоковых подходов. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в своем послании генеральному секретарю СЕ Марие Пейчинович-Бурич по случаю 25-й годовщины вступления России в организацию.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента», - сказано в тексте.

Министр добавил, что опыт последних лет продемонстрировал, насколько важно не допускать превращения Парламентской ассамблеи в арену для сведения счетов, воздерживаться от навязывания неконсенсусных документов, добиваться, чтобы деятельность Европейского суда по правам человека была свободной от политических и идеологических предпочтений.

По мнению Лаврова, в условиях борьбы с пандемией COVID-19 потенциал организации особенно востребован для объединения усилия государств в сфере здравоохранения и обмена передовым опытом. Руководитель российского ведомства подчеркнул, что никакие геополитические или экономические расчеты не должны стоять выше, чем интересы защиты здоровья собственных граждан.

Сергей Лавров также обратил внимание, что авторитет СЕ расшатывается в связи с отсутствием реакции на такие примеры нарушения прав человека, как ущемление русского и русскоязычного населения на Украине и в Прибалтике. Он особо отметил, что организация, которая возникла на руинах Второй мировой войны, не должна равнодушно смотреть на проявления «исторического ревизионизма и возвеличивание пособников нацистов».

В заключение российский министр поздравил Пейчинович-Бурич с юбилейной датой и пожелал СЕ «единства, стабильности и последовательности в достижении поставленных в его уставе целей» во благо всех жителей Европы.