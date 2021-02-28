Инфицированная COVID-19 Людмила Лядова переведена в реанимацию

Госпитализированную с коронавирусом народную артистку РСФСР Людмилу Лядову перевели в реанимацию. Информацию об этом «Звезде» подтвердила ее бывшая помощница Галина Горбенко.

«Ее перевели в реанимацию. Ей вчера вечером стало хуже. Было все стабильно, она даже попросила есть, но потом состояние резко ухудшилось. Ее пока не подключали к аппарату ИВЛ», - рассказала Горбенко.

Ранее стало известно, что знаменитая пианистка и композитор Людмила Лядова лежит в московской клинической больнице №52. До перевода в реанимацию артистка находилась под присмотром врачей терапевтического отделения.

На эстраде Людмила Лядова выступала с 1946 по 1951 годы в дуэте с певицей Ниной Пантелеевой. Песни Лядовой исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова и другие. 95-летняя Людмила Лядова - лауреат международных фестивалей и конкурсов. Самые ее популярные песни - «Старый марш», «Чудо-песенка», «Барабан», «Ай-люли».