Власти Германии объяснили невозможность отказа от «Северного потока - 2»

ФРГ рискует столкнуться с исками о возмещении ущерба, если строительство «Северного потока — 2» будет остановлено. Об этом заявила изданию Welt am Sonntag министр по вопросам охраны окружающей среды Германии Свенья Шульце.

«Мы не можем одним махом отказаться от угля, атомной энергии и газа», - сказала она.

Глава ведомства подчеркнула, что ФРГ будет нуждаться в газе в эти и следующие десять лет.

«Кроме того, если мы остановим проект, то рискуем столкнуться с исками о компенсации ущерба в международных арбитражных судах», - объяснила Шульце.

«Северный поток - 2» предполагает строительство газопровода мощностью 55 млрд кубометров в год 2468 км длиной. Он проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Трубопровод пролегает по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают несколько стран Европы, Украина и США. Последние хотят поставлять в ЕС свой сжиженный природный газ.



Изначально трубопровод должны были ввести в эксплуатацию в конце 2019 года, однако завершение строительства пришлось отложить из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.