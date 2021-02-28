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Астронавты NASA вышли в космос для установки солнечных батарей на МКС

Роман Захаров
15:46 28.02.2021
Сейчас солнечные батареи на станции функционирует без каких-либо проблем, но у них присутствуют признаки износа.
Астронавты NASA вышли в космос для установки солнечных батарей на МКС
© Фото: NASA-Imagery, Pixabay
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Американские астронавты Кейт Рубинс и Виктор Гловер вышли в космос, чтобы провести подготовительные работы для установки новых солнечных батарей на Международной космической станции. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице NASA в Twitter.

«Сегодняшний выход в космос официально стартовал! В 6.12 утра (14.12 мск - прим. ред.) астронавты NASA Кейт Рубинс и Виктор Гловер переключили свои скафандры на автономное питание. Сегодня они будут работать снаружи МКС примерно 6,5 часов, чтобы провести подготовку к предстоящей установке новых солнечных батарей на станции», - информирует агентство.

По данным NASA, сейчас солнечные батареи на станции функционирует без каких-либо проблем, но у них уже присутствуют признаки износа, поскольку срок их эксплуатации рассчитан на 15 лет. Первые солнечные батареи на станции были установлены в конце 2000 года и работали более 20 лет. Новые аккумуляторы, скорее всего, будут установлены в текущем году. 

Рубинс прибыла на МКС в октябре 2020 года на корабле «Союз МС-17», Гловер находится на станции чуть меньше - с ноября. Он прибыл на корабле Crew Dragon компании SpaceX. Для обоих астронавтов этот выход в космос стал третьим за их карьеру.

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