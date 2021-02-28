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«Борьба с популизмом»: в Госдуме оценили предложение Володина ввести ответственность депутатов за обещания

Ян Брацкий
15:12 28.02.2021
Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил сформировать к следующему созыву массив предложений граждан и выстраивать работу парламентариев на его основе.
«Борьба с популизмом»: в Госдуме оценили предложение Володина ввести ответственность депутатов за обещания
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Инициатива закрепить за депутатами Государственной думы обязательства по исполнению своих предвыборных обещаний поможет уйти от популизма, которым страдают случайные в политике люди. В этом уверен депутат седьмого созыва думы Евгений Марченко. Ранее спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты не имеют права обманывать ожидания людей и не исполнять своих обещаний.

«В ходе предвыборной кампании кандидаты рисуют избирателям золотые горы. Другой вопрос - мне непонятен механизм, как это закрепить в законе? Надо менять избирательное законодательство и прописывать в нем, что нельзя врать на выборах. Ну и депутаты тоже должны думать, что обещают. Надо работать весь созыв, а не за два месяца до новых выборов», - высказал «Звезде» свое мнение Марченко.

В своей инициативе Володин отметил, что после избрания Госдумы следующего созыва можно сформировать «общий прозрачный массив предложений граждан» и вести работу в парламенте на его основе. Юридически это может быть закреплено в законе о статусе депутата или регламенте думы, считает он.

Депутат седьмого созыва, олимпийская чемпионка Светлана Журова, поддерживает инициативу спикера Госдумы, но предлагает внести в нее дополнения. В беседе со «Звездой» она уточнила, что парламентарии должны нести ответственность за проекты, финансирование которых удалось защитить и гарантировать. В противном случае, многие из них станут заложниками невыполнимых обещаний.

«Надо иметь возможность защитить свои инициативы, тогда депутат должен нести за них ответственность. Они должны иметь бюджетное обеспечение. Мало обещать построить школу, на это нужны деньги, причем из бюджетов разных уровней. Возможно, необходимо делить ответственность между властями различных уровней», - полагает Журова.

Перспективы предложения Вячеслава Володина пока не ясны. Реализация инициативы, пояснил он, в будущем позволит более системно реализовывать взятые обязательства: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы. Избиратели также смогут «спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», подчеркнул спикер.

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