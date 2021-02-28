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«Площадки не готовы»: автоэксперт прокомментировал продление действующего порядка техосмотра в РФ

Виктория Ивашечкина
14:35 28.02.2021
Ранее в кабмине заявили, что постановление даст автовладельцам и профильному бизнесу время, чтобы подготовиться ко вступлению в силу новых правил.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Александр Кряжев, РИА Новости
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Автоэксперт Владимир Сажин прокомментировал «Звезде» сообщения о том, что в России действующий порядок техосмотра решили продлить до 1 октября. Соответствующее постановление ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Как подчеркнули в кабмине, данное постановление даст автовладельцам и профильному бизнесу время, чтобы подготовиться ко вступлению в силу новых правил.

«Когда правительство поняло, что страховые компании не справляются с техосмотрами, то решили по новой восстановить всю процедуру. Только те площадки, где проходит техосмотр, не готовы к этому. И получается, что в этой ситуации будет сбой в работе системы, будут большие очереди. То есть сама процедура техосмотра еще не организована», - отметил Сажин.

По его словам, станции техосмотра должны сначала пройти аккредитацию. По словам автоэксперта, сейчас существует определенный регламент прохождения техосмотра по времени, и количество станций необходимо увеличить.

Перенос вступления в силу новых правил техосмотра, которые, в частности, включают введение электронных диагностических карт, Михаил Мишустин анонсировал 25 февраля.

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