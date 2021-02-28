Володин призвал юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил проработать вопрос о юридическом закреплении обязательств депутатов перед избирателями, которые были взяты в ходе избирательной компании. Об этом сообщает пресс-служба ГД.

По словам Володина, депутаты не имеют права забывать о проблемах, с которыми к нему обращаются люди, такими как строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделения жилья и других.

«Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», - сказал он.

Председатель нижней палаты отметил, что после избрания Госдумы следующего созыва можно сформировать «общий прозрачный массив предложений граждан» и вести работу в парламенте на его основе.

Юридически это может быть закреплено в законе о статусе депутата или регламенте думы, считает Володин. Реализация этого предложения, пояснил он, в будущем позволит более системно реализовывать взятые обязательства: через инициативы в федеральных законах, обращения к представителям исполнительной власти различных уровней и другие механизмы. Избиратели также смогут «спросить со своих представителей в ГД за взятые ими в ходе выборов обязательства», подчеркнул спикер.