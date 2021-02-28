Есть жертвы и пострадавшие: в Дагестане КамАЗ столкнулся с четырьмя легковушками

В Дагестане на 841-м километре автодороги «Кавказ» КамАЗ столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате ДТП два человека скончались, трое пострадавших госпитализированы в ЦРБ города Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба регионального МВД РФ.

«28-летний житель Докузпаринского района, управляя автомобилем КамАЗ, из-за несоблюдения дистанции столкнулся с двигающимся впереди автомобилем ВАЗ-2107 под управлением 18-летнего жителя Сулейман-Стальского района и еще тремя автомобилями», – говорится сообщения.

Столкновение произошло в Карабудахкентском районе. По данным правоохранителей, в результате ДТП погибли две пассажирки ВАЗ-2107, среди пострадавших - два несовершеннолетних пассажира.