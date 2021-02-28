В штурме Капитолия в США обвинили более 300 человек

Исполняющий обязанности министра юстиции США Меррик Гарленд рассказал, что обвинения по факту штурма Капитолия 6 января предъявили более 300 лицам. Из них как минимум 280 человек арестованы.

«Расследование продвигается с беспрецедентной скоростью и масштабом, и это правильно»,— сказал Гарленд журналистам, передает The Hill.

Напомним, сторонники 45-го президента США Дональда Трампа в начале января ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне. Участники беспорядков попытались сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на выборах президента США. Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих. В ходе столкновений погибли несколько человек.