Названы требующие срочного похода к врачу типы кашля

Кашель, сопровождающийся затруднением дыхания, обильным выделением мокроты или шумом в груди, должен вызывать беспокойство. Такие симптомы являются поводом для посещения врача. Об этом «Аргументам и фактам» рассказал врач-пульмонолог из Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета, кандидат медицинских наук Владимир Бекетов.

«Выраженный и длительный кашель говорит о том, что патология значительна и причину необходимо выяснить», — объяснил он.

Кроме того, помощь специалиста необходима, если наблюдается прогрессирующий кашель на фоне ухудшения самочувствия. Также необходимо срочно обратиться к врачу, если кашель сопровождается повышенной на протяжении 5 дней температурой, а также при кашле любой интенсивности, продолжающемся более 2-3 недель.