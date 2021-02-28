Все против всех: чемпионат по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой

На первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет в Каспийске произошла массовая драка. Ее участниками стали болельщики, сообщили в министерстве спорта Дагестана.

«Сейчас собираем все стороны конфликта, уже примирение есть. Но тем не менее это далеко не спортивное поведение. Кроме того, проведем служебное расследование. Те, кто допустил или инициировал конфликт, будут наказаны вплоть до дисквалификации», - сказал ТАСС врио министра спорта региона Магомед Магомедов.

Отмечается, что конфликт перерос в массовую драку после словесной перепалки между представителями команд и одним из спортсменов. Начавшуюся драку удалось быстро подавить силами службы охраны Дворца спорта и молодежи имени Али Алиева, а также сотрудниками МВД России.

В результате инцидента никто не пострадал. В МВД по региону сообщили, что правоохранительные органы проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.