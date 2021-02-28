В ФРГ назвали три условия завершения «Северного потока-2»

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер назвал условия завершения строительства «Северного потока - 2».

По его словам, сейчас ряд стран Евросоюза и США оказывают серьезное давление на Германию. Это делается для того, чтобы помешать реализации проекта.

Однако дипломат считает, что остановка строительства - это «очень плохая идея». Она может повлечь за собой болезненный судебный процесс с перспективой нанесения ущерба незавершенному газопроводу.

«Германия и другие европейские страны еще долгие годы будут нуждаться в российском газе», - подчеркнул Ишингер.

По его мнению, существует еще один вариант, который предполагает завершение строительства при условии, что эксплуатация газопровода будет зависеть от решений Евросоюза и поведения России.

По словам эксперта, Германия, в частности, должна внедрить механизм экстренной остановки работы «Северного потока - 2» с возможностью допуска к нему ЕС, пишет РИА Новости.

Во-вторых, Берлин мог бы предложить Брюсселю и Вашингтону «Евроатлантический энергетический договор». Он будет провозглашать скорейший переход к возобновляемым источникам энергии.

Также Германия, как считает эксперт, может увязать начало работы газопровода с выполнением Россией некоторых политических условий.

Ранее эксперт объяснил цели новых санкций против «Северного потока-2». По мнению представителя Госдепартамента США Неда Прайса, данное решение продиктовано исключительно политическими, а не экономическими интересами.