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Спутник «Арктика-М» успешно вышел на расчетную орбиту

Анна Касаткина
12:45 28.02.2021
С аппаратом установлена связь, он взят на управление, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Первый российский спутник «Арктика-М» успешно выведен на рабочую орбиту. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и аппаратом «Арктика-М» на борту состоялся в воскресенье, 28 февраля, в 09.55 с космодрома Байконур.

«После трех включений маршевой двигательной установки разгонного блока «Фрегат» космический аппарат «Арктика-М» штатно отделился в 12:14 мск и вышел непосредственно на рабочую высокоэллиптическую орбиту типа «Молния» с высотой апогея 37 400 - 39 800 км, перигея 600 - 3 000 км соответственно и наклонением 63,30 градуса», - говорится в сообщении.

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уточнил в Twitter, что солнечные батареи аппарата и другие элементы раскрылись, с аппаратом установлена связь, он взят на управление.

В 15.06 будет запущена двигательная установка стабилизации, ориентации и обеспечения запуска для выведения разгонного блока на орбиту «увода», добавили в Роскомосе.

Новый спутник предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что дает возможность решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, мониторинга климата и окружающей среды Арктики. Космический аппарат оборудован двумя сканирующими устройствами, которые будут делать изображения облачности и поверхности Земли. Новый спутник каждый день будет удаляться от планеты и приближаться к ней, что позволит ему делать разномасштабные изображения.

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