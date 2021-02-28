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Боевые роботы и космическое топливо: какие разработки ведут военные ученые в технополисе «Эра»

Анна Касаткина
12:27 28.02.2021
Число направлений технополиса выросло вдвое с начала его работы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Инновационному технополису «Эра» Министерства обороны России 1 марта исполняется три года. В научном центре на берегу Черного моря собраны лучшие молодые армейские ученые, а технологии прорыва уже поставлены на поток.

В одной из лабораторий технополиса между реальным и виртуальным существует лишь тонкая грань. Полная смена декорация наступает всего за один шаг. Пространство, которое создают военные ученые, существует не только в воображении, но и в 3D-очках. В нем есть боевые образцы из реальной жизни.

Образцы техники выглядят точь-в-точь, как на полигоне: танки, БТРы, вертолеты словно настоящие, с бортовыми номерами на корпусе. Можно подняться на борт вертолета и оказаться в кабине управления с местами для летчика и штурмана.

В этой лаборатории научно-исследовательского технополиса к достижениям не прикоснешься. А в соседнем классе изобретения военных специалистов дают потрогать. На демонстрационном стенде-полигоне - артиллерийский расчет под прикрытием.

В испытательной лаборатории для роботов есть уменьшенные модели танков, артустановок и беспилотников. Все двигается, стреляет и летает. Можно менять условия боя и отдавать приказы, пробовать разные тактики, действовать отдельно или группой. Вариантов много, примеры прописаны внутри системы. Каждый робот - умный механизм с собственной системой поддержки принятия решений. Он не требует человеческого присутствия, воюет самостоятельно и при этом - эффективно.

В технополисе «Эра» изучают такое, что не каждому исследовательскому бюро по силам. Каждому бойцу - научная нагрузка по способностям. Попадают в научно-исследовательский центр только через тщательный профотбор и испытания по углубленной образовательной программе.

«Эра» сегодня - это восемь научных рот и 16 ключевых для Вооруженных сил научных  направлений. Постоянно ведутся исследования в области робототехники, в том числе и морской, информационной безопасности, нанотехнологий и аппаратов жизнеобеспечения. Появились и новые, экспериментальные направления - малые космические аппараты, искусственный интеллект, техническое зрение с распознаванием образов и оружие на новых физических принципах. Как говорит замначальника технополиса «Эра» по научной и образовательной деятельности Андрей Морозов, за три года количество направлений выросло в два раза.

Некоторые изобретения технополиса уже сегодня успешно применяются. К примеру, медики Главного военного госпиталя имени Бурденко ежедневно используют разработанные на базе «Эры» в Анапе средства защиты от коронавируса. Специальные комбинезоны - экипировка повышенной стойкости. Многоразовые костюмы выдерживают до пяти дезинфицирующих процедур. А новые скафандры - в десять раз больше.

В лабораторных условиях здесь создают биотопливо - простыми словами, бензин из водорослей. Это нестандартное направление для Вооруженных сил, но очень перспективное. На создание горючего по методу технополиса нужна неделя. Такая научная разработка пригодилась бы в Арктике или других отдаленных зонах, куда затруднена доставка грузов. Кроме того, стоит задача зациклить систему производства и запустить ее в космос.

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