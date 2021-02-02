В стране и мире В Уфе задержали министра строительства и архитектуры Башкирии Алена Миронова В кабинете чиновника провели обыск и выемку документов. Во вторник Советский райсуд Уфы изберет ему меру пресечения. © Фото: Министерство строительства и архитектуры Республики Башкортостан Читайте нас на: В Уфе задержали министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева. «Обвиняемый, достоверно зная о том, что на построенных очистных сооружениях в городе Кумертау не были проведены пуско-наладочные работы, в связи с чем объект не был подготовлен к эксплуатации и оказанию услуг, подписал акт завершенного строительством объекта», - отметили в СК РФ. В кабинете чиновника провели обыск и выемку документов. Во вторник Советский райсуд Уфы изберет ему меру пресечения. Сооружения, которые согласно документам были введены в эксплуатацию еще в 2017 году, до сих пор не заработали. Рамзиль Кучарбаев в то время возглавлял ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан», выступавшее госзаказчиком объекта. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика