В стране и мире Ситуация в Сирии Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии Анна Касаткина Жизни экипажа вертолета ничего не угрожает. © Фото: airwar.ru Читайте нас на: Вертолет Ми-35 ВКС РФ совершил вынужденную посадку при патрулировании территории провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России. Посадка осуществлена по техническим причинам. «По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», - говорится в сообщении ведомства. Поисково-спасательная служба оперативно доставила членов экипажа на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика