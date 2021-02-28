Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии
Жизни экипажа вертолета ничего не угрожает.
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Вертолет Ми-35 ВКС РФ совершил вынужденную посадку при патрулировании территории провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.
Посадка осуществлена по техническим причинам.
«По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», - говорится в сообщении ведомства.
Поисково-спасательная служба оперативно доставила членов экипажа на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.