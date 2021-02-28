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Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии

Анна Касаткина
11:59 28.02.2021
Жизни экипажа вертолета ничего не угрожает.
Российский вертолет совершил вынужденную посадку в Сирии
© Фото: airwar.ru
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Вертолет Ми-35 ВКС РФ совершил вынужденную посадку при патрулировании территории провинции Хасеке в Сирии. Об этом сообщили в Минобороны России.

Посадка осуществлена по техническим причинам. 

«По докладу экипажа, огневого воздействия по вертолету не было», - говорится в сообщении ведомства.

Поисково-спасательная служба оперативно доставила членов экипажа на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает, подчеркнули в министерстве.

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