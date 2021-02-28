Мясников перечислил опасные продукты, от которых нужно отказаться

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, употребление которых грозит смертельно опасным заболеванием.

По его словам, пищевой ботулизм - это интоксикация, которая возникает в результате попадания в организм ботулотоксинов, которые считаются самым страшным ядом в мире. По словам Мясникова, человек может заболеть пищевым ботулизмом после употребления зараженной еды, которую неправильно приготовили.

Врач подчеркнул, что наиболее опасны в этом плане домашние консервы и соления. В данном случае от ботулотоксинов можно избавиться после обычного кипячения банки.

Мясников в эфире телеканала «Россия 1» подчеркнул, что не стоит забывать и об опасности употребления колбас, соленой и копченой рыбы. Так как ни по запаху, ни по виду в них нельзя определить наличие ботулотоксинов. Врач подчеркнул, что правильное питание поможет снизить риск заражения ботулизмом.

Ранее диетолог предупредила об опасности полезных продуктов. По мнению врача, в качестве потенциально опасной может выступить любая еда: все зависит от количества съеденного или выпитого и особенностей организма.