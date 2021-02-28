В стране и мире Тлеющая кровля: кадры тушения пожара на рынке в Мурманске Михаил Аброськин Анна Назайкина Пожар локализован, распространения горения нет. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: Возгорание в здании Семеновского рынка в Мурманске удалось локализовать. Об этом сообщил корреспондент «Звезды» с места пожара. «В здание никто не решается войти, потому что кровля деревянная. Она все еще тлеет и может обрушиться в любой момент, поэтому для того, чтобы войти в здание к очагу возгорания, необходимо разобрать кровлю, пролить ее, и только тогда пожарные расчеты смогут окончательно справиться с огнем»,- рассказал он. На месте пожара работают три пожарно-спасательных подразделения шесть единиц техники, площадь пожара составила примерно 150 кв. м. Информация о возгорании поступила в 06:46 по московскому времени. Как сообщается, погибших и пострадавших нет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика