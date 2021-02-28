Трубопровод прорвало на нефтяном месторождении в ЯНАО
В следствие происшествия произошел разлив нефти на площади 500 кв.м.
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Трубопровод прорвало на Спорышевском нефтяном месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе, произошел разлив на площади 500 квадратных метров. Об этом сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
«Произошел прорыв трубопровода», - говорится в сообщении.
Как уточняется, в находящиеся поблизости водоемы ничего не попало. В следствие происшествия транспортировка продолжается по резервной ветке. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.