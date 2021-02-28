В России за сутки выявили 11 359 новых случаев коронавируса

В Оперштабе сообщили, что за сутки число случаев коронавируса в России выросло на 11 359. Таким образом, с начала пандемии было зафиксировано 4 246 079 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,27%.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 11 359 в 84 регионах», - говорится в сообщении.

Накануне сообщалось о 11 534 новых случаях COVID-19. У 11,6% инфицированных болезнь протекала без клинических проявлений.