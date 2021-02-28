Сомнолог рассказала о способе уснуть всего за одну минуту

Специалист по интегративной медицине из Университета штата Аризоны Эндрю Вейл рекомендовал при бессоннице или неожиданном пробуждении использовать дыхательную методику «4−7-8», которая распространена среди йогов. На своем сайте он рассказал, что необходимо в течение четырех секунд делать медленный вдох через нос, затем на семь секунд задерживать дыхание и за восемь секунд плавно выдыхать.

Сомнолог и невролог Елена Царева заявила «Звезде», что считает данную методику эффективной, так как она помогает расслабиться и уснуть.

«Глубокое медленное дыхание действительно помогает расслабиться и уснуть. В принципе переключение совместных факторов на внутреннее, то есть понимание того, что вы чувствуете, как ваше тело себя чувствует, помогает настроиться на сон, потому что это внутреннее ощущение. Возвращение к своим чувствам, ощущениям, эмоциям - важный момент в лечении бессонницы. Это может помочь»,- сказала она.

Врач добавила, что большинство методик, направленных на улучшение сна, отсылают человека к тому, как организм чувствует себя во время сна.