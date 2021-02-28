Американский политолог заявил, что Россия не пойдет на односторонние уступки Западу

Россия настроена выстроить конструктивные отношения с Западом, однако не пойдет на односторонние уступки «в пустой надежде» на взаимность в будущем. Такое мнение в статье в американском журнале The National Interest выразил его генеральный директор и издатель Дмитрий Саймс.

По словам Саймса, посредством санкций Вашингтон пытается сделать поведение России «более гибким».

«Чтобы этот подход работал, нельзя ожидать, что Москва пойдет на серьезные уступки в тщетной надежде, что Запад сделает встречные шаги позже», - заявил эксперт.

Нынешняя ситуация напоминает ему «то, что происходило в эпоху Горбачева». Настаивать на повторении того, что многие россияне считают «неудачным и унизительным подходом», означает «путать желаемое с возможным», отметил политолог.

Саймс отметил, что Москва стремится к конструктивным и даже партнерским отношениям с Штатами, однако выстраивать она их будет только «на собственных условиях». Эксперт также напомнил, что Россия является единственной страной, которая «способна физически уничтожить Соединенные Штаты», а потому она важна для Америки по ключевому критерию.