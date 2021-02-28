Спасти культуру: как слаженная работа саперов, военных и ученых помогает в восстановлении Сирии

Продолжающиеся авиаудары по сирийской территории со стороны США и упреки со стороны американцев в отношении российской помощи народу Сирии даже не думают утихать. Но несмотря на развернутую против России информационную кампанию, сирийские местные жители, и в особенности специалисты в области сохранения культурного наследия страны, благодарны нашей стране.

Начальник департамента древности и сохранения памятников, доктор Маам Саад заявил в программе «Военная приемка», что именно благодаря помощи со стороны РФ удается вести работу по сохранению памятников культуры и упрекнул США в бездействии.

«Если бы Запад, особенно Соединенные Штаты Америки, помогали нам, как это делает Россия, все было бы иначе», - сказал специалист.

В черный список культурных потерь от рук боевиков вошли: Триумфальная арка, колонна Зенобии, храм Баалшамина, возраст которого превышал 1800 лет, храм Бэла, Погребальные башни. Доктор Маам Саад рассказал, что сотрудники их департамента, несмотря на то, что они гражданские, пытались всеми силами спасти культурное наследие своей страны, некоторые заплатили за это своими жизнями.

«И упал снаряд, который пустили боевики, и осколком сотрудник получил смертельное ранение», - заявил начальник департамента.

На этом сложности для сирийских и российских ученых не заканчивались, в ходе отступления из Пальмиры весной 2016 года, боевики заминировали памятники мировой истории и прилегающую к ним территорию. По словам заместителя директора института истории материальной культуры РАН Натальи Соловьевой, перед российскими саперами предстала очень сложная задача, ведь чтобы не повредить культурное наследие страны, им пришлось вручную относить на безопасное расстояние найденные мины и снаряды для подрыва с территории памятников.

«Я когда начинаю об этом рассказывать, я всегда думаю, что это подвиг. К разминированию приступили уже летом, когда жара была под 50 градусов. На них обмундирование в 40 килограмм весом примерно, с ними собаки и при этом у них был приказ Министра обороны не взорвать ни одного снаряда на территории памятника. И они все выносили за пределы, даже если это была авиационная бомба. И действительно, они не взорвали ни одного снаряда», - рассказала руководитель проекта «Пальмира».

Но на этом помощь Министерства обороны РФ не была окончена, ученые, совместно с саперами и под прикрытием военнослужащих, составили подробные ЗD-каталоги объектов, пострадавших от рук террористов. В будущем такие каталоги упростят восстановление культурного наследия Сирии.