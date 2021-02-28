Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасти культуру: как слаженная работа саперов, военных и ученых помогает в восстановлении Сирии

Владимир Расходчиков
10:42 28.02.2021
Специалисты по сохранению культурного наследия оценили роль Минобороны РФ в восстановлении и сохранении памятников культуры Сирии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Продолжающиеся авиаудары по сирийской территории со стороны США и упреки со стороны американцев в отношении российской помощи народу Сирии даже не думают утихать. Но несмотря на развернутую против России информационную кампанию, сирийские местные жители, и в особенности специалисты в области сохранения культурного наследия страны, благодарны нашей стране. 

Начальник департамента древности и сохранения памятников, доктор Маам Саад заявил в программе «Военная приемка», что именно благодаря помощи со стороны РФ удается вести работу по сохранению памятников культуры и упрекнул США в бездействии.

«Если бы Запад, особенно Соединенные Штаты Америки, помогали нам, как это делает Россия, все было бы иначе», - сказал специалист.

В черный список культурных потерь от рук боевиков вошли: Триумфальная арка, колонна Зенобии, храм Баалшамина, возраст которого превышал 1800 лет, храм Бэла, Погребальные башни. Доктор Маам Саад рассказал, что сотрудники их департамента, несмотря на то, что они гражданские, пытались всеми силами спасти культурное наследие своей страны, некоторые заплатили за это своими жизнями. 

«И упал снаряд, который пустили боевики, и осколком сотрудник получил смертельное ранение», - заявил начальник департамента.

На этом сложности для сирийских и российских ученых не заканчивались, в ходе отступления из Пальмиры весной 2016 года, боевики заминировали памятники мировой истории и прилегающую к ним территорию. По словам заместителя директора института истории материальной культуры РАН Натальи Соловьевой, перед российскими саперами предстала очень сложная задача, ведь чтобы не повредить культурное наследие страны, им пришлось вручную относить на безопасное расстояние найденные мины и снаряды для подрыва с территории памятников.

«Я когда начинаю об этом рассказывать, я всегда думаю, что это подвиг. К разминированию приступили уже летом, когда жара была под 50 градусов. На них обмундирование в 40 килограмм весом примерно, с ними собаки и при этом у них был приказ Министра обороны не взорвать ни одного снаряда на территории памятника. И они все выносили за пределы, даже если это была авиационная бомба. И действительно, они не взорвали ни одного снаряда», - рассказала руководитель проекта «Пальмира».

Но на этом помощь Министерства обороны РФ не была окончена, ученые, совместно с саперами и под прикрытием военнослужащих, составили подробные ЗD-каталоги объектов, пострадавших от рук террористов. В будущем такие каталоги упростят восстановление культурного наследия Сирии.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
10:00 В стране и мире
Действующий порядок техосмотра продлен до 1 октября
10:05 В стране и мире
Видео
«Справилось успешно»: почему именно Минобороны поручили возведение госпиталей для больных COVID-19
08:04 В стране и мире
СМИ: в России могут запретить вылов животных для дельфинариев
05:51 В стране и мире
Движение перекрыто: в Амурской области с рельсов сошли десять вагонов
00:03 В стране и мире
Президент Чехии обратился к РФ с просьбой поставить в страну «Спутник V»
Популярное
Популярное
Стоянов раскритиковал раскрывшую зарплаты актеров звезду «Ворониных»
Видео
Все против всех: чемпионат по дзюдо в Дагестане закончился массовой дракой
Назван витамин, дефицит которого усложняет течение коронавируса
Видео
От Антарктики откололась гигантская часть шельфового ледника
СМИ: после избиения музыканта «Машины времени» возбудили два уголовных дела
Эксперт назвал слова, которые нельзя говорить телефонным мошенникам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.