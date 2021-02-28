РФПИ подал заявку на регистрацию вакцины «Спутник Лайт»

В России и некоторых других странах подали заявку на одобрение вакцины «Спутник Лайт». Об этом сказано в сообщении аккаунта вакцины «Спутник V» в соцсетях.

«Спутник Лайт» выходит в мире в марте», - говорится в заявлении.

В январе ведомство выдало разрешение на проведение клинических исследований данной вакцины от коронавируса.

Накануне в Москве началась вакцинация добровольцев «Спутником Лайт». Сообщалось, что любой человек старше 18 лет без медицинских противопоказаний может стать добровольцем. В исследовании не смогут принять участие люди, у которых наблюдается течение COVID-19 в настоящий момент или в прошлом, антитела к коронавирусу, пройденная вакцинация или любая другая прививка, сделанная в течение последних 30 дней.