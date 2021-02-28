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«Справилось успешно»: почему именно Минобороны поручили возведение госпиталей для больных COVID-19

Владимир Расходчиков
10:05 28.02.2021
В Роспотребнадзоре и министерстве строительства и ЖКХ прокомментировали успехи Министерства обороны в строительстве 16 многофункциональных медицинских центров.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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После начала распространения новой коронавирусной инфекции, в марте 2020 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министерство обороны РФ приступило к строительству многофункциональных медицинских центров вместимостью от 50 до 200 человек. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил в программе «Военная приемка», что выбор Минобороны как исполнителя данного поручения был полностью оправдан.

«Госпитали, которые строят, до сих пор продолжают строить Министерство обороны. Это сроки, это стоимость, это качество. Об этом говорится гражданским лицам, но мы прекрасно понимаем, насколько это сложно и ставим в пример Министерство обороны», - рассказал замминистра.

Построить многофункциональные медицинские центры МО РФ должно было за рекордно быстрые сроки - два месяца. При этом также важным было соблюдение всех норм и правильно обеспечение потоков будущих больных пациентов и контактирующих с ними врачами. По словам заместителя руководителя Роспотребнадзора Вячеслава Смоленского, Министерство обороны справилось с задачей на отлично.

«Самое важное в организации таких лечебных учреждений, несмотря на скорость возведения, это организация правильных потоков, организация процесса внутри, который бы отвечал требованиям биологической безопасности. Чтобы больные, которые находились в красной зоне, врачи, не подвергались риску, обслуживающий персонал не подвергался риску. А главное, чтобы пациенты, которые туда попадали, допустим, с коронавирусной инфекцией, не подвергались риску инфицирования другими инфекциями. И с этой задачей Министерство обороны при строительстве госпиталей справилось успешно», - заявил сотрудник Роспотребнадзора.

По поручению президента России Владимира Путина министерством обороны РФ построены 16 многопрофильных медицинских центров на базе военных госпиталей в 15 регионах страны. Для нужд населения регионов возведены: медцентр в городе Воронеж, три центра в Республике Дагестан, один центр в городе Кызыл Республики Тыва, медцентр в городах Псков и Великие Луки Псковской области.

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