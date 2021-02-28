Сила во взаимодействии: как сотрудничество с МО РФ помогло в строительстве водопровода в Крыму

Уже четвертый месяц длится строительство водопровода в Крыму, который призван обеспечить бесперебойное водоснабжение региона. За это время военные строители укрепили русло Бельбека, возвели на реке небольшую плотину, раскопали и начали обустраивать водохранилище. Параллельно были возведены насосные станции и очистные башни. В разговоре с ведущим программы «Военная приемка» представитель военно-строительного комплекса Минобороны РФ Алексей Трубачев рассказал, каким образом будет работать данный крымский трубопровод.

«Здесь формируется русло, оно щебенится и бутируется камнями. Дальше вот здесь мы видим плотину. Вода поступает гравитационным способом на насосную станцию первого подъема и отсюда перекачивается в комплекс очистных сооружений, находящихся на северном берегу реки», - объяснил специалист.

Всю координацию и отслеживание проделанной работы ведет Национальный центр управления обороны в Москве. Камеры этого управленческого центра установлены на заводах, где собирают истребители, подводные лодки, танки. Также, под контролем Центра находятся и невоенные объекты, такие как строительство этого водопровода. Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин отметил, что именно помощь Министерства обороны РФ позволяет вести строительные работы с максимальной эффективностью.

«С самого начала создания министерства у нас взаимодействие с Министерством обороны складывалось. Первый пример, конечно, Крым. За кратчайшие сроки была проложена нитка (трубопровода, прим. ред.) и люди получили пресную воду», - заявил замминистра.

На этой стройке военнослужащие используют новые для себя технологии, например, специальные гидроизолирующие добавки, вместо обычной гидроизоляции. Также были применены модульные конструкции, до прихода на стройплощадку которых, военные подготовили крупные узлы, и уже на месте собрали их воедино. Стоит отметить, что все комплектующие строго отечественного производства: насосы из Омска и Иркутска, а очистные сооружения – тамбовские.