Действующий порядок техосмотра продлен до 1 октября

В России действующий порядок техосмотра будет продлен до 1 октября. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства РФ.

В кабмине отметили, что постановление дает автовладельцам и профильному бизнесу время, чтобы подготовиться к вступлению в силу новых правил.

«Постановление, подписанное Михаилом Мишустиным, продлевает до 1 октября 2021 года срок действия диагностических карт, истекающий в период с 1 февраля 2021 года по 30 сентября 2021 года», - говорится в сообщении.

Уточняется, что диагностические карты будут продлены автоматически.

Перенос вступления в силу новых правил техосмотра, которые, в частности включают введение электронных диагностических карт, Мишустин анонсировал 25 февраля. Премьер отметил, что на начальном этапе процесса из-за различных накладок существуют риски для здоровья населения на фоне пандемии.