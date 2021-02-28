Назван витамин, дефицит которого усложняет течение коронавируса

Дефицит витамина B6 усложняет течение коронавируса. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Хиросимы.

В журнале MedicalXpress, где опубликованы результаты работы исследователей, говорится, что B6 помогает бороться с последствиями перенесенной инфекции - уменьшает воспаление, предотвращает тромбоз и снижает число инфламмасом, которые отвечают за активацию воспалительного ответа.

Из-за низкого уровня этого витамина у людей с хроническими воспалениями, гипертонией, диабетом, ожирением и сердечными заболеваниями иммунная защита намного хуже, заявили исследователи. В этом ученые определили причину большей восприимчивости «хроников» к COVID-19.