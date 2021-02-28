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Россия начинает развертывание группировки спутников для мониторинга климата Арктики

Тамара Астапенкова
00:35 28.02.2021
В воскресенье утром запланирован пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и гидрометеорологическим космическим аппаратом.
Россия начинает развертывание группировки спутников для мониторинга климата Арктики
© Фото: roscosmos.ru
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В воскресенье, 28 февраля, с космодрома Байконур стартует ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М», который предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в Арктике. Об этом сообщили в Роскосмосе.

«28 февраля с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты “Союз-2.1б” с разгонным блоком “Фрегат” и гидрометеорологическим космическим аппаратом “Арктика-М” на борту», - говорится в сообщении.

Старт запланирован на 09.55 по московскому времени с 31-й площадки Байконура. Планируется, что примерно в 10.04 разгонный блок «Фрегат» со спутником отделится от третьей ступени ракеты. Выведение «Арктики-М» на целевую орбиту займет более двух часов.

Спутник будет обеспечивать круглосуточный всепогодный мониторинг арктического региона, а также постоянную и надежную связь. В перспективе арктические спутники должны стать  неоценимым источником информации для метеорологов. Запуски следующих арктических спутников намечены на 2023-2025 годы.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин говорил, что запуск на высокоэллиптическую орбиту спутника «Арктика-М» позволит получать необходимую информацию для повышения достоверности прогнозов погоды как по Арктическому региону, так и для РФ, для которой Арктика является «кухней погоды». 

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