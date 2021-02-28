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Президент Чехии обратился к РФ с просьбой поставить в страну «Спутник V»

Иван Линдеманн
00:03 28.02.2021
По последним данным, в Чехии с начала пандемии коронавирусом заболели 1 227 595 человек, скончались 20 194 пациента.
Президент Чехии обратился к РФ с просьбой поставить в страну «Спутник V»
© Фото: Thiago Prudencio Keystone Press Agency Globallookpress
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Президент Чехии Милош Земан направил российскому коллеге Владимиру Путину письмо с просьбой предоставить его стране вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом он сам сообщил местному телеканалу CNN Prima.

«Если я правильно информирован, то моя просьба будет удовлетворена. Нам, конечно же, потребуется сертификация, причем не обязательно Европейским агентством лекарственных средств», - сказал чешский лидер.

Земан подчеркнул, что было бы достаточно сертификата на применение от чешского Государственного института по контролю за лекарственными препаратами. Также президент страны выразил надежду на скорые поставки «Спутника V».

По последним данным, в Чехии с начала пандемии коронавирусом заболели 1 227 595 человек, скончались 20 194 пациента.

На прошлой неделе Российский фонд прямых инвестиций объявил о работе с Европейским агентством по лекарственным препаратам для того, чтобы начать процедуру проведения экспертизы российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для одобрения в Евросоюзе.

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