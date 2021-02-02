Иммунолог назвал срок отмены масочного режима

Необходимость в медицинских масках может исчезнуть ближе к концу весны. Как полагает доктор медицинских наук, иммунолог Владислав Жемчугов, масочный режим можно будет отменить, когда среди населения сформируется достаточная иммунная прослойка.

«Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы. Потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре», - цитирует радио Sputnik специалиста по особо опасным инфекциям.

В эту прослойку, объяснил медик, войдут как привитые граждане, так и переболевшие COVID-19. Всего же, уточнил он, в каждом регионе должно оказаться до 60-70 процентов людей с антителами.

«Уже можно снять маски на улице однозначно, где-то на прогулках, на природе мала вероятность заражения», - рассказал Владислав Жемчугов.

Однако ослабление ограничений зависит от конкретного региона, плотности населения и от того, сколько в каждом из них будет оставаться людей, которые не контактировали с вирусом. Поэтому снимать ограничения будут в зависимости от региональной ситуации, говорит иммунолог, как и планировали в Роспотребнадзоре.