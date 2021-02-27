Леди Гаге вернули похищенных бульдогов

Американской певице Леди Гаге вернули похищенных французских бульдогов. Об этом говорится в сообщении полицейского департамента Лос-Анджелеса в Twitter.

«Обе собаки Леди Гаги были переданы в местный полицейский участок и благополучно возвращены представителям Леди Гаги», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что двух собак в полицию привела нашедшая их женщина. Ее личность и место, где были обнаружены бульдоги, не раскрываются в связи с проведением расследования и из соображений безопасности.

Бульдогов Коджи и Густава похитили в ходе вооруженного ограбления в Голливуде поздно вечером в среду, 24 февраля. На выгульщика собак звезды напали двое темнокожих мужчин и четыре раза выстрелили ему в грудь, после чего скрылись на автомобиле вместе с животными. Состояние пострадавшего оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает.

Леди Гага ранее объявила вознаграждение в полмиллиона долларов (более 37 миллионов рублей) за возвращение своих питомцев. Расследованием инцидента занимается ФБР, так как представители ведомства считают, что дело может быть политическим - Леди Гага исполняла гимн на инаугурации президента Джо Байдена.