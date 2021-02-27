Потопы и метель: как регионы России борются с непогодой

Непогода не дает россиянам передохнуть. Не успели регионы Предуралья отойти от снежной бури, как на них снова надвигается метель.

В Оренбургской области, Татарстане и Башкирии сильный снегопад уже вовсю идет. Видимость на дорогах падает до нуля. Власти учли недавний опыт и не стали дожидаться, когда из застрявших машин и автобусов придется спасть десятки людей.

Большой участок федеральной трассы М-5 «Урал» заблаговременно закрыли. Там, где проезд разрешен, работают пункты обогрева. А в Белгородской области резкое потепление обернулось потопами. Талая вода прибывает и вплотную подступает к жилым домам.