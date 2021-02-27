Опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для пенсионеров

Позиция менеджера по телефонным продажам является одной из самых высокооплачиваемых для пенсионеров. Доход на этой должности может составлять до 180 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании сервиса по поиску работы.

Исследование рынка труда для пенсионеров на предмет самых высоких зарплат было проведено в феврале этого года - было проанализировано около 200 тысяч вакансий. Уточняется, что работодатели в последнее время отказываются от поиска сотрудников по возрасту и все чаще предлагают позиции людям предпенсионного и пенсионного возраста. Среди этих предложений встречаются высокооплачиваемые должности.

Так, медицинская сестра в многопрофильном медцентре Москвы может получать до 100 тысяч рублей в месяц. Столько же предлагают менеджеру-геодезисту в столичной строительной компании.

Соискатели с навыками ремонта автомобилей могут претендовать на должность автослесаря-автомеханика в Москвес зарплатой до 100 тысяч рублей. Аналогичный доход предлагается швее на фабрике по изготовлению трикотажных изделий.

До 120 тысяч рублей может дойти заработок семейной пары, которая будет помогать по хозяйству в загородном доме, в частности, заниматься уборкой, стиркой, работать в огороде и бане. ухаживать за газоном, садом и домашними животными.

Самой высокооплачиваемой стала должность менеджера по телефонным продажам. Соискателю предлагают до 180 тысяч рублей в месяц. В его обязанности будет входить обзвон по готовой базе автовладельцев для приглашения бесплатную диагностику автомобиля. Звонки можно делать на дому из любой точки России и ближайшего зарубежья, сообщает ТАСС.