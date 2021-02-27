В Красноярском крае нашли двух пропавших девочек

ГУМВД Красноярского края сообщает, что полиция Таймыра нашла двух пропавших 11-летних девочек, которые ушли гулять в пятницу вечером, 26 февраля, и не вернулись домой. Как стало известно, девочки ночевали у подруги и не предупредили об этом родителей.

Ранее сообщалось, что в полицию города Дудинка обратились родители школьниц с заявлением о пропаже детей. Пропавших искали более 50 полицейских. Сотрудники правоохранительных органов установили круг общения девочек, опросили родных и друзей школьниц. В настоящее время жизни и здоровью школьниц ничего не угрожает.

«На севере Красноярского края сотрудники ОМВД России по Таймырскому району нашли школьниц, пропавших накануне вечером», - говорится в сообщении ведомства.

Со школьницами и их родственниками работают инспекторы по делам несовершеннолетних.