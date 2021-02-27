Юдашкин впервые раскрыл подробности своей болезни

Российский модельер Валентин Юдашкин впервые рассказал о своей болезни. По его словам, он уже несколько лет борется с онкологией.

Дизайнер сообщил, что пять лет назад у него начались головные боли. Он проверял здоровье ежегодно, однако именно в 2016 году визит в клинику пропустил. После усиления болей Юдашкин обратился в центр имени Бурденко и провел обследования МРТ и КТ.

«В начале был рак почки - он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Видимо это произошло за год», - рассказал 57-летний модельер в эфире программы «Живете сегодня все» на «Дожде».

По его словам, родственники восприняли новость о его болезни спокойно. После курса лечения Юдашкин внимательно следит за здоровьем. По его словам, самое тяжелое - проходить регулярные проверки.

«Ты себя готовишь морально, и после получаешь глоток воздуха еще на три месяца. Уже живешь не годами, а такими кварталами», - пояснил кутюрье.

Ранее поклонников поразила худоба Юдашкина на опубликованном его супругой снимке. Пользователи отметили, что на внешний вид модельера повлияла болезнь и пожелали ему здоровья.